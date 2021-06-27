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    Ünlü işadamı Tahir Kıran, Rizespor’un başkanlığına seçildi

    Çaykur Rizespor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 217 delegeden 153'ünün katıldığı kongrenin divan başkanlığını, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı.

    Rizespor'da yeni başkan Tahir Kıran

    Çaykur Rizespor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 217 delegeden 153'ünün katıldığı kongrenin divan başkanlığını, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı.

    Mevcut başkan Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada aday olmadığını hatırlatıp, Çaykur Rizespor'a her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde tek aday olan Tahir Kıran, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

    Başkan Kıran, "Çaykur Rizespor başkanlığı, tıpkı benim gibi her Rizeli'nin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi, manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım" şeklinde konuştu.

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