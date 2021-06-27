Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.06.2021 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 18:00
    ABONE OL

    27 Haziran Galatasaray hazırlık maçı GS TV - Youtube izleme linki - Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle!

    Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle linki aratılıyor. Heyecanla beklenen hazırlık maçı öncesi Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte Galatasaray Dinamo Bükreş canlı yayın linki ve diğer detaylar… Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Peki Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    27 Haziran Galatasaray hazırlık maçı GS TV - Youtube izleme linki

    Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına başlayacak olan Aslan, ilk provasını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Takımlar Süper Lig yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, bu kapsamda Dinamo Bükreş ile bugün saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızı ekibin hazırlık maçı öncesi taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenerek canlı izlemek istiyor. Karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı izle ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI CANLI İZLE

    Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray youtube hesabından canlı yayınlanacak.

    Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izlemek için tıklayınız - YOUTUBE

    Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izlemek için tıklayınız - GS TV

    Galatasaray'dan 10 numara atağı! İşte Gaston Ramirez'e önerilecek rakam

    Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

    Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için atılacak adımlar belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV maçı öncesi kadrosunu Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Kaan Ayhan gibi isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, rotasını 10 numara transferine çevirdi. Geçen sezon da transfer listesinde yer alan Gaston Ramirez'i tekrar gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.


        TRABZONSPOR DA PEŞİNDE

        Trabzonspor'un da transfer adayları arasında yer alan Uruguaylı yıldızı rakibine kaptırmak istemeyen Cimbom, tüm imkanları zorlayacak. Sarı-kırmızılıların yıllık 2.5 milyon euro ve imza parası olarak da 1.5 milyon euro'yu gözden çıkaracağı belirtilirken, oyuncunun bu teklife olumlu bakabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Ramirez, 2017 yılında 6.3 milyon euro'ya Sampdoria'ya transfer olmuştu.
        Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara atağı! İşte Gaston Ramirez'e önerilecek rakam

        GASTON RAMIREZ KİMDİR?

        Tam adı Gaston Exequiel Ramirez Pereyra olan Gaston Ramirez, 2 Aralık 1990 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Kariyerine Penarol altyapısında başlayan Ramirez, sırasıyla Bologna, Southampton, Hull, Middlesbrough ve Sampdoria formaları giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan deneyimli on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 25 karşılaşmada 4 asiste imza attı. Gaston Ramirez, 43 kez de Uruguay Milli Takımı formasını terletti.

        Galatasaray'ın gözdesi Emil Krafth konuştu! Transfer...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Emil Krafth'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki İsveçli sağ bek transfer iddiaları hakkında konuştu. Emil Krafth yaptığı açıklamada, kulübünde kalmaya yakın olduğunu ifade etti.

        Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran ve Martin Linnes ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Galatasaray'da gözler sağ bek transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunuyor. Hedefteki isimler için temaslarını sürdüren Aslan'da ibre İngiltere Premier Lig'e döndü. Galatasaray, Newcastle United forması giyen Emil Krafth'ı gündemine aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Krafth, transfer açıklamasında bulundu.

        KULÜBÜNDE KALMAYA YAKIN!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Newcastle United'ın sağ beki Emil Krafth hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. 26 yaşındaki İsveçli futbolcu kulübünde kalmaya yakın olduğunu söyledi. Emil Krafth'ın, kulübü Newcastle ile 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’in sır gibi sakladığı savaş makinesi ortaya çıktı! Tam 14 bin ton!
        Haberler Spor 27 Haziran Galatasaray hazırlık maçı GS TV - Youtube izleme linki - Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle!