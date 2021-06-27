27 Haziran Galatasaray hazırlık maçı GS TV - Youtube izleme linki - Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle!



TRABZONSPOR DA PEŞİNDE

Trabzonspor'un da transfer adayları arasında yer alan Uruguaylı yıldızı rakibine kaptırmak istemeyen Cimbom, tüm imkanları zorlayacak. Sarı-kırmızılıların yıllık 2.5 milyon euro ve imza parası olarak da 1.5 milyon euro'yu gözden çıkaracağı belirtilirken, oyuncunun bu teklife olumlu bakabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Ramirez, 2017 yılında 6.3 milyon euro'ya Sampdoria'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara atağı! İşte Gaston Ramirez'e önerilecek rakam

GASTON RAMIREZ KİMDİR?

Tam adı Gaston Exequiel Ramirez Pereyra olan Gaston Ramirez, 2 Aralık 1990 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Kariyerine Penarol altyapısında başlayan Ramirez, sırasıyla Bologna, Southampton, Hull, Middlesbrough ve Sampdoria formaları giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan deneyimli on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 25 karşılaşmada 4 asiste imza attı. Gaston Ramirez, 43 kez de Uruguay Milli Takımı formasını terletti.

Galatasaray'ın gözdesi Emil Krafth konuştu! Transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Emil Krafth'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki İsveçli sağ bek transfer iddiaları hakkında konuştu. Emil Krafth yaptığı açıklamada, kulübünde kalmaya yakın olduğunu ifade etti.



Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran ve Martin Linnes ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Galatasaray'da gözler sağ bek transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunuyor. Hedefteki isimler için temaslarını sürdüren Aslan'da ibre İngiltere Premier Lig'e döndü. Galatasaray, Newcastle United forması giyen Emil Krafth'ı gündemine aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Krafth, transfer açıklamasında bulundu.