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    ’nde dönemi bitiyor

    Başkanı , yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda başkanlık görevine devam etmeme kararı aldığını ifade etti.

    Kulüpler Birliği’nde Çebi dönemi bitiyor

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda başkanlık görevine devam etmeme kararı aldığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Zaten seçime gidiyoruz, olağanüstü bir seçim değil. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. Devam edecekler ekip olarak. 6 Temmuz'da yapılacak seçime kadar devam ediyorum. Başka arkadaşımıza devredeceğiz ben aday olmayacağım" diye konuştu. Çebi, 'ın durumu ile ilgili olarak yöneltilen soruya ise cevap vermedi.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği’nde Ahmet Nur Çebi dönemi bitiyor