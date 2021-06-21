Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.06.2021 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 01:13
    ABONE OL

    Son dakika: , defterini kapattı! "Dönüşü yok artık bu sürecin, çalışmayacağım"

    Teknik direktör , dönülmez bir yola girildiğini belirterek ile devam etmeyeceğini söyledi. Yalçın'ın yaptığı bir telefon görüşmesinde "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dediği öğrenildi.

    Sergen Yalçın, Beşiktaş defterini kapattı!

    Sergen Yalçın, Beşiktaş ile yola devam etmeyeciğini bildirdi.

    Yalçın, "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.



    Konuya ilişkin Sergen Yalçın ile görüşen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Sergen Yalçın'ın süreç uzadıkça her gün daha da üzüldüğünü ifade eden Dilmen, "Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!" ifadelerini kullandı.



        Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü;

        Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB'li bir futbol adamı olarak üzdü!

        Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi!
        Haberler Spor Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş defterini kapattı! "Dönüşü yok artık bu sürecin, çalışmayacağım"