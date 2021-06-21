Sergen Yalçın, Beşiktaş ile yola devam etmeyeciğini bildirdi.
Yalçın, "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Sergen Yalçın ile görüşen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın süreç uzadıkça her gün daha da üzüldüğünü ifade eden Dilmen, "Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!" ifadelerini kullandı.