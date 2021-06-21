İlk baştan itibaren, her iki taraf da net açıklamalar yapmaktan kaçınırken, adeta bir satranca dönen görüşmelerde, Beşiktaş yönetimi bir türlü Yalçın'ı ikna edemedi. Sergen Yalçın cephesinden ise net bir açıklama gelmezken, yakın çevresi vasıtasıyla meselenin 'para' olmadığı ve başka sebepler olduğu konusunda sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak Beşiktaş yönetimi, dün yaptığı ve Yalçın'ın isteklerine yakın olan yeni teklif sonrası şampiyon teknik direktörün bu teklifi kabul edeceğini düşünüyordu. Ancak gelişmeler istenildiği gibi olmadı.