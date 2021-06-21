Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.
Siyah beyazlı yönetim ve taraftarlar, Sergen Yalçın'dan gelecek olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'den gece saatlerinde gelen tweet'le şoka uğradı.
Dilmen, Yalçın'la görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın kendisine çalışmayacağını söylediğini yazdı.
Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın BJK yönetiminin tüm tekliflerine rağmen 'Yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor!' Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım!
DÖNÜŞÜ YOK ARTIK
Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi."