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    • 21.06.2021 12:07
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    • 21.06.2021 12:14
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    Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonu 'na 1 ay kalmasına rağmen gündemin futbol olmasına sitem etti

    ('nda) 0 çekerek turnuvaya veda etti. Bundan daha kötü olan ise Bizim Çocuklar 8 gol yedi sadece bir gol atabildi. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi ise 'na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin futbol olmasına sitem etti.

    DHA
    Taha Akgül'ün futbol sitemi

    Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3 yenilgi ile veda eden A Milli Takım için Twitter'da açılan hashtag'i etiketleyerek bir mesaj paylaştı.

    Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 ay kaldığını hatırlatarak, "Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!" ifadelerini kullandı.

    TAHA AKGÜL NİSAN AYINDA TARİHE GEÇTİ
    Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.

        Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya, serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

        Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

        Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

            Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

            Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

            Taha Akgül'ün 2013 Akdeniz Oyunları, 2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.
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            Haberler Spor Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül Tokyo Olimpiyaları'na 1 ay kalmasına rağmen gündemin futbol olmasına sitem etti