SON DAKİKA: Galatasaray başkanını seçiyor! Başkan adayları kimler?





HER ADAYIN BİR RENGİ VAR

Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.



COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek. Ayrıca sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi de sağlanacak.