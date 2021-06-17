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    Başkan Erdoğan, ’de oynanan maçını tribünden izledi

    Başkan Erdoğan, 'da oynanan mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, kritik karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte takip etti. Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı , Başkanı ile yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

    Başkan Erdoğan, 'da oynanan mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, kritik karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte takip etti.

    Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı , Başkanı ile yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi. Azerbaycan ve Türk taraftarlar, Başkan 'a büyük sevgi gösterisinde bulundu... Erdoğan, 'de ilk kez tribünden takip etti. Başkan Erdoğan, 'ı eleme grup maçlarında da yalnız bırakmamıştı.

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