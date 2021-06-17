Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, kritik karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti.

Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi. Azerbaycan ve Türk taraftarlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi gösterisinde bulundu... Erdoğan, A Milli Futbol Takımımız'ı Euro 2020'de ilk kez tribünden takip etti. Başkan Erdoğan, Milli Takımımız'ı eleme grup maçlarında da yalnız bırakmamıştı.