TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DE ÜST TUR SENARYOLARI...

Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.