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    Aboubakar Al-Nassr’a gitti

    , ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Suudi ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Aboubakar Al-Nassr’a gitti
    Beşiktaş'ın bir türlü anlaşma sağlayamadığı , ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Suudi ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Aboubakar, 2020-2021 sezonunda 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmayı başarmıştı.

    3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
    Al-Nassr'a imza atan Aboubakar, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istemiş, Siyah- Beyazlı yönetim ise bu talebi kabul etmemişti.

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