Aboubakar Al-Nassr’a gitti

Beşiktaş'ın bir türlü anlaşma sağlayamadığı Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Suudi ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmayı başarmıştı.
3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Al-Nassr'a imza atan Aboubakar, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istemiş, Siyah- Beyazlı yönetim ise bu talebi kabul etmemişti.
3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Al-Nassr'a imza atan Aboubakar, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istemiş, Siyah- Beyazlı yönetim ise bu talebi kabul etmemişti.