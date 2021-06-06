Tüm yetkiler Benitez'de

Fenerbahçe Yönetimi, 16 Haziran'da İstanbul'a davet ettiği Rafael Benitez ile büyük ölçüde anlaştı. İspanyol teknik adama geniş yetkiler verecek olan yönetimin sportif direktörlük görevini de askıya alacağı ifade edildi. Benitez'in ilk görüşmede "Eğer anlaşırsak 11 kişilik ekibimle gelirim" dediği ifade edildi. İspanyol hocanın bu isteğine olumlu yaklaşan yönetimin Samandıra'da büyük bir operasyon yapacağı ve birkaç kişi dışında teknik ve idare kadroda olan tüm çalışanların görevine son vereceği öğrenildi. Zamanla yeni bir scout ekibi de kurmayı planlayan Benitez ile uzun süreli bir sözleşme yapmayı planlayan Başkan Ali Koç'un harcama limiti için bir formül aradığı bildirildi. Benitez'in yardımcılarıyla beraber toplam maliyetinin 10 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi, Benitez'e geniş çaplı bir rapor verecek. Gidecek oyuncular ve takviye yapılması gereken bölgeler hakkında detaylı bir rapor hazırlanıyor. Ali Koç'un da basın toplantısında açıkladığı gibi raporda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha, iki kanat ve 2 forvet oyuncusu alınmasının şart olduğu belirtilecek. Miha Zajc, Sosa, Samatta, Frey, Kemal Ademi, Thiam, Papis Cisse, Perotti ve Zanka gibi isimlerin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

15 MİLYON EURO ALIYORDU!

En son Çin'de çalışan Rafael Benitez yardımcılarıyla beraber 15 milyon Euro alıyordu. Ancak Benitez Ocak 2021'de kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti. Rafael Benitez o tarihten beri de gelen teklifleri geri çeviriyordu.

BENİTEZ İSTANBUL'U SEVİYOR

Liverpool ile 2005'te Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Rafael Benitez kupayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kaldırmıştı. Bu nedenle Benitez İstanbul'u çok seviyor.

CONCEİÇAO PORTO'DA KALDI

Adı Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, kulübü Porto ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. F.Bahçe yönetiminin, Benitez'den önce Conceiçao ile temasa geçtiği ancak olumlu bir dönüş alamadığı öne sürülüyor.