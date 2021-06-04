FETÖ'nün şike kumpasında karar günü!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda sona gelindi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada, sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı. Duruşma savcısının mütalaasının açıklanmasının ardından mütalaaya karşı sanık ve avukat beyanlarını alan mahkeme heyetinin, bugün saat 11.00'de başlayacak duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.