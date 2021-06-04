FETÖ'nün şike kumpasında karar günü!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda sona gelindi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada, sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı. Duruşma savcısının mütalaasının açıklanmasının ardından mütalaaya karşı sanık ve avukat beyanlarını alan mahkeme heyetinin, bugün saat 11.00'de başlayacak duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.