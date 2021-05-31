Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2021 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 20:01
    ABONE OL

    Türkiye - Gine maçı CANLI İZLE | hazırlık maçı canlı takip

    Euro 2020 hazırlıkları kapsamında , 'da Gine ile karşı karşıya geliyor... Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev'in yönettiği Türkiye - Gine maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Türkiye - Gine maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Türkiye - Gine | CANLI

    EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında, Antalya'da Gine'yi ağırlıyor.

    TÜRKİYE - GİNE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.



    TÜRKİYE - GİNE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

    GİNE: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante.




        A Milli Takım, Gine ile bugün oynayacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 590 maç oynarken; 225 galibiyet, 141 beraberlik, 224 yenilgi aldı.

        GİNE İLE İLK MAÇ
        Türkiye, tarihinde ilk kez Gine ile karşı karşıya gelecek. Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan A Milli Takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.



        GÜNEŞ'LE 75 MAÇ
        Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 75. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 21'si özel 74 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.

        2021'DEKİ 5. SINAV
        Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Gine ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 5. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Türkiye, Azerbaycan'ı da hazırlık maçında 2-1 yenmeyi başardı.



        ADAY KADRO

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

        Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

        Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

        Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye - Gine | CANLI
        Haberler Spor Türkiye - Gine maçı CANLI İZLE | A Milli Takım hazırlık maçı canlı takip