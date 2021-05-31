



GÜNEŞ'LE 75 MAÇ

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 75. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 21'si özel 74 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.



2021'DEKİ 5. SINAV

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Gine ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 5. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Türkiye, Azerbaycan'ı da hazırlık maçında 2-1 yenmeyi başardı.