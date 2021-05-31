EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında, Antalya'da Gine'yi ağırlıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes
GİNE: A. Keita, Konate, I. Conte, Diawara, Sylla, A. Camara, Pogba, M. Camara, L. Keita, Barry, Kaba