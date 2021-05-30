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    • 30.05.2021 21:35
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    THY Euroleague'de final heyecanı! Barcelona - maçı CANLI TAKİP

    THY Euroleague'de final maçında temsilcimiz , Barcelona ile kozlarını paylaşıyor. Başarılı bir sezon geçiren her iki ekip final four finalinde kazanan olmak için parkede ter dökecek.

    Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

    THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.



    CANLI SKOR

    1. PERİYOT OYNANIYOR: (Barcelona 0-0 Anadolu Efes)



    HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI
    Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

    Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.



        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

        Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
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        Haberler Spor THY Euroleague'de final heyecanı! Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI TAKİP