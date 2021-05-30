THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT OYNANIYOR: (Barcelona 0-0 Anadolu Efes)
HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.
Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.