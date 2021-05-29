Sarı-Kırmızılı kurmayların Olympiakos'un yıldız oyuncusu Konstantinos Fortounis için Yunan kulübüyle temasa geçileceği öğrenildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı geçen Konstantinos Fortounis'te en istekli kulübün Galatasaray, olduğu ifade ediliyor.