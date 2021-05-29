Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı kurmayların Olympiakos'un yıldız oyuncusu Konstantinos Fortounis için Yunan kulübüyle temasa geçileceği öğrenildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı geçen Konstantinos Fortounis'te en istekli kulübün Galatasaray, olduğu ifade ediliyor.
Yunan medyasında Sportime'ın haberine göre henüz resmi bir teklif gelmese de Galatasaray'ın çok yakın bir süre zarfında bu teklifi Olympiakos yetkililerine yapması bekleniyor.