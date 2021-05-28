Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş adı Galatasaray ile anılan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre, resmi sözleşmenin yakın zamanda yapılması beklenirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.