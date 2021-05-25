Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen hocamızla devam edeceğiz, niyetimiz o. O'nun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Tatil yapsın dinlensin, onu çok seviyorum, sorun yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum" dedi.

Çebi, "Kadroyu korumak ilk planımız. 2-3 takviye yapabiliriz. Kulübün yaşayabilmesi için prensiplerimden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

DORUKHAN ELİMİ ÖPÜP VEDALAŞTI

Çebi, "Dorukhan 'Yurt dışında oynamak istiyorum' dedi, elimi öptü. Ben de gurur duyarım dedim, izin verdim. Burası baba ocağıdır. İstediği zaman döner, oynar" dedi.