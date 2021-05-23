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    Yönetimi 'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

    başarılı stoperi 'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı. 'in yönetime verdiği raporda Marcao'nun sözleşmesinin uzatılmasını istediği ifade edilmişti. Marcao'nun 850 bin Euro olan yıllık ücreti önümüzdeki sezon için 1.2 milyon Euro'ya çıkarıldı. Brezilyalı oyuncu 2022-2023 yılında 1.3 milyon Euro, 2023-2024 sezonunda ise 1.4 milyon Euro alacak. Terim'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının da devam edeceği ifade edildi.

    Marcao imzayı attı!

    Galatasaray başarılı stoperi 'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama 'ın sosyal medya hesabından yapıldı. 'in yönetime verdiği raporda Marcao'nun sözleşmesinin uzatılmasını istediği ifade edilmişti. Marcao'nun 850 bin Euro olan yıllık ücreti önümüzdeki sezon için 1.2 milyon Euro'ya çıkarıldı. Brezilyalı oyuncu 2022-2023 yılında 1.3 milyon Euro, 2023-2024 sezonunda ise 1.4 milyon Euro alacak. Terim'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının da devam edeceği ifade edildi.

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    Haberler Spor Galatasaray Yönetimi Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı