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    ’den Başkan ’e cevap: Mevcut başkana acil şifalar diliyorum!

    Başkanı 'in için "Kendini onursal başkan olarak görüyor. Herkese ayar veriyor" sözleri üzerine tüm gözler deneyimli teknik adamın üzerine çevrilmişti. Başkan Cengiz'in sözlerine dün saat 19.05'te sosyal medya üzerinden el yazısıyla kaleme aldığı bir not üzerinden yanıt veren Terim, "Başkanın açıklamalarından milyonlarla G.Saray taraftarı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum" dedi.

    Mevcut başkana acil şifalar diliyorum!

    Galatasaray Başkanı 'in için "Kendini onursal başkan olarak görüyor. Herkese ayar veriyor" sözleri üzerine tüm gözler deneyimli teknik adamın üzerine çevrilmişti. Başkan Cengiz'in sözlerine dün saat 19.05'te sosyal medya üzerinden el yazısıyla kaleme aldığı bir not üzerinden yanıt veren Terim, "Başkanın açıklamalarından milyonlarla G.Saray taraftarı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum" dedi.

    BU DURUM ARTIK RUTİN BİR HAL ALDI
    Terim, bu durumun artık rutin bir hal aldığını zaman zaman kapalı kapılar ardında, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde kendisine ve oyunculara ağır ithamlar yöneltildiğini söyledi. Terim mektubunu "Mevcut başkan hakkında şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diye bitirdi.

    SON SÖZÜ KONGRE SÖYLEYECEK!
    Fatih Terim'in yakın çevresine de "Bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Sözleşmem bitebilir ama sevdam hiç bitmez. Devam edip etmeyeceğim Galatasaray kongresinden sonra belli olur. Son sözü Galatasaray kongresi söyler. Ben G.Saraylı Fatihim. Kulübümün bana ne zaman ihtiyacı varsa her zaman hazırım" dediği öğrenildi.

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