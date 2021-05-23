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    'ın hedefi igi

    yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... medyası, lılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre 'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı igi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor... 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor…

    Beşiktaş'ın hedefi Divock Origi

    Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... medyası, lılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre 'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı igi, 'ın transfer listesinde yer alıyor... 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor… Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. Origi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro..

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