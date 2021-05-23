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    • 23.05.2021 22:01
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    • 23.05.2021 22:03
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    Angers - Lille | CANLI ANLATIM İZLE

    lı, ve 'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Angers - Lille | CANLI

    lı, ve 'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı.

    Lille bitime 1 hafta kala 'nin 1 puan önünde yer alıyor.

    Lille, eğer karşılaşmayı kazanırsa 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

    İLK 11'LER
    Angers: Bernardoni, Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle, Bobichon, Mangani, Cabot, Fulgini, Pereira Lage, Diony

    Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Sanches, Andre, Soumare, Yusuf Yazıcı, David, Burak Yılmaz

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