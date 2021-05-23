Burak Yılmazlı, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı.
Lille bitime 1 hafta kala PSG'nin 1 puan önünde yer alıyor.
Lille, eğer karşılaşmayı kazanırsa 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.
İLK 11'LER
Angers: Bernardoni, Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle, Bobichon, Mangani, Cabot, Fulgini, Pereira Lage, Diony
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Sanches, Andre, Soumare, Yusuf Yazıcı, David, Burak Yılmaz