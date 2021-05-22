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    • Spor
    • 22.05.2021 20:55
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    • 22.05.2021 20:55
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    Samsunspor - Altınordu maçı CANLI ANLATIM İZLE | Samsunspor - Altınordu CANLI TAKİP

    için son finalist belli oluyor... , sahasında Altınordu'yu ağırlıyor. Hakem yönetiminde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Samsunspor - Altınordu maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Samsunspor - Altınordu | CANLI

    Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.




    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Yılport Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.

    Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.



    İLK MAÇ İZMİR'DE OYNANMIŞTI
    Altınordu ile Yılport Samsunspor, yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelmişti.

    Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.



        Yarı finalin diğer maçında saat 18'de İstanbulspor, Altay'ı konuk etti. İlk maçı evinde 3-2 kazanan İzmir ekibi, deplasmanda da rakibi tek golle mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli yönetimizdeki Altay, Süper Lig için ilk finalist oldu.

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