Samsunspor - Altınordu maçı CANLI ANLATIM İZLE | Samsunspor - Altınordu CANLI TAKİP

Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
İLK MAÇ İZMİR'DE OYNANMIŞTI
Altınordu ile Yılport Samsunspor, yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelmişti.
Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.