Samsunspor - Altınordu maçı CANLI ANLATIM İZLE | Samsunspor - Altınordu CANLI TAKİP





Yarı finalin diğer maçında saat 18'de İstanbulspor, Altay'ı konuk etti. İlk maçı evinde 3-2 kazanan İzmir ekibi, deplasmanda da rakibi tek golle mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli yönetimizdeki Altay, Süper Lig için ilk finalist oldu.





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