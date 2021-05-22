İlk etap kamp çalışmaları öncesi açıkladığı 30 kişilik aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili Şenol Güneş, "Herkes özgürdür. Kendi iradesi içinde davranışlarından sorumludur. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Burak'ı bazen oynatmadım, o zaman kazandım ben onu. Almadığım için oyuncular bana kızmasın. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, "Euro 2020'de grubumuzdaki 3 karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum" dedi.
TFF İLE ÜLKER ARASINDA 5 YILLIK YENİ İŞBİRLİĞİ
TFF ile Ülker arasında dün 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. TFF Başkanı Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "EURO 2020 öncesinde bizlere güç verecek bu anlaşma, itici güç olacak ve inşallah millilerimiz elde edeceği yeni zaferlerle bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker'in 'Mutlu et, mutlu ol' sloganına destek olacak." diye konuştu.