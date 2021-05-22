İlk etap kamp çalışmaları öncesi açıkladığı 30 kişilik aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili Şenol Güneş, "Herkes özgürdür. Kendi iradesi içinde davranışlarından sorumludur. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Burak'ı bazen oynatmadım, o zaman kazandım ben onu. Almadığım için oyuncular bana kızmasın. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.