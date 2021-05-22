Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Giakoumakis’te favori Trabzon!

    medyası küme düşen Venlo'nun Yunan golcüsü Georgios Giakoumakis'in takımdan kesinlikle ayrılacağını ve en güçlü adayın olduğunu yazdı.

    Giakoumakis’te favori Trabzon!
    medyası küme düşen Venlo'nun Yunan golcüsü Georgios Giakoumakis'in takımdan kesinlikle ayrılacağını ve en güçlü adayın olduğunu yazdı.

    EKUBAN TEKLİFLERİ BEKLENENDEN UZAK
    Trabzonspor sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Ekuban'ı iyi fiyat gelmesi durumunda satmayı planlıyor. Ancak şu ana kadarki teklifler beklenenin çok altında.

    HOSSEİNİ KATAR'A SICAK
    Trabzonspor'dA oynama garantisi isteyen ve bu talebi yönetim tarafından geri çevrilen Majid Hosseini, Katar'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı … İranlı Milli Takımı'nın stoperi, Trabzonspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor
    Haberler Spor Giakoumakis’te favori Trabzon!