Giakoumakis’te favori Trabzon!

Hollanda medyası küme düşen Venlo'nun Yunan golcüsü Georgios Giakoumakis'in takımdan kesinlikle ayrılacağını ve en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazdı.
EKUBAN TEKLİFLERİ BEKLENENDEN UZAK
Trabzonspor sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Ekuban'ı iyi fiyat gelmesi durumunda satmayı planlıyor. Ancak şu ana kadarki teklifler beklenenin çok altında.
HOSSEİNİ KATAR'A SICAK
Trabzonspor'dA oynama garantisi isteyen ve bu talebi yönetim tarafından geri çevrilen Majid Hosseini, Katar'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı … İranlı Milli Takımı'nın stoperi, Trabzonspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
EKUBAN TEKLİFLERİ BEKLENENDEN UZAK
Trabzonspor sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Ekuban'ı iyi fiyat gelmesi durumunda satmayı planlıyor. Ancak şu ana kadarki teklifler beklenenin çok altında.
HOSSEİNİ KATAR'A SICAK
Trabzonspor'dA oynama garantisi isteyen ve bu talebi yönetim tarafından geri çevrilen Majid Hosseini, Katar'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı … İranlı Milli Takımı'nın stoperi, Trabzonspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.