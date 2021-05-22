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    Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!

    F.Bahçe, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın peşini bırakmıyor… Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki kalecicisi için Kayserispor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak.

    Doğan Alemdar için ikinci hamle!
    F.Bahçe, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın peşini bırakmıyor… Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki kalecicisi için Kayserispor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak. Geride bıraktığımız sezonda başarılı bir grafik çizen Doğan ile şampiyonu 'ta yakından ilgileniyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!