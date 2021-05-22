Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!

F.Bahçe, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın peşini bırakmıyor… Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki kalecicisi için Kayserispor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak. Geride bıraktığımız sezonda başarılı bir grafik çizen Doğan ile Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta yakından ilgileniyor.
GÖKHAN GÖNÜL HABER BEKLİYOR!
Kanarya'da Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimlerin geçmesini ve yeni hocanın belirlenmesini bekliyor. Yıldız oyuncu 1 yıl daha oynamayı planlıyor.
GÖKHAN GÖNÜL HABER BEKLİYOR!
Kanarya'da Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimlerin geçmesini ve yeni hocanın belirlenmesini bekliyor. Yıldız oyuncu 1 yıl daha oynamayı planlıyor.