Feghouli’yi Olympiakos istiyor

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Galatasaray'da sezonun son bölümünde gözden düşen ve satış listesine konulan Sofiane Feghouli'ye talip çıktı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un 32 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat önermeyi planladığı belirtildi.Galatasaray, 1 yıl daha kontratı olan ve yıllık garanti ücret olarak 3.8 milyon Euro alan Cezayirli futbolcuyu uygun bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.