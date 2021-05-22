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    Feghouli’yi Olympiakos istiyor

    Galatasaray'da gözden düşen ve satış listesine konulan Sofiane Feghouli'yi Yunanistan ekibi Olympiakos istiyor. Yunanistan ekibinin 32 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat önermeyi planladığı belirtildi.

    Feghouli’yi Olympiakos istiyor
    Galatasaray'da sezonun son bölümünde gözden düşen ve satış listesine konulan Sofiane Feghouli'ye talip çıktı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un 32 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat önermeyi planladığı belirtildi.

    Galatasaray, 1 yıl daha kontratı olan ve yıllık garanti ücret olarak 3.8 milyon Euro alan Cezayirli futbolcuyu uygun bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
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