Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi.. Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı kazanan Siyah-Beyazlılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erdoğan; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direkör Sergen Yalçın ve futbolcularla tek tek ilgilenip tebrik etti. Görüşme sonrasında kupalarla beraber hatıra fotoğrafı çektirildi. Yeni sezon için çok büyük bir müjde veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.