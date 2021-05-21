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    Başkan şampiyon 'ı kabul etti

    Başkan şampiyon ’ı kabul etti. Başkan Erodğan, “İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” diye konuştu.

    Başkan Erdoğan'dan taraftar müjdesi

    Sezonu çifte kupayla tamamlayan dün 'ndeydi.. 'i ve 'nı kazanan Siyah-Beyazlılar, Başkan tarafından kabul edildi.

    Erdoğan; Beşiktaş Başkanı , teknik direkör ve futbolcularla tek tek ilgilenip tebrik etti. Görüşme sonrasında kupalarla beraber hatıra fotoğrafı çektirildi. Yeni sezon için çok büyük bir müjde veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.

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