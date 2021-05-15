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    • 15.05.2021 19:22
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    • 15.05.2021 19:47
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    Göztepe - | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 42. ve son haftasında şampiyonluk için mücadele veren lider , deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk için mücadele veren lider Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.

    Şampiyonluk için merakla beklenen mücadele saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ | CANLI
    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Göztepe:

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

    BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
    Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

    Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

        Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

        Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

        BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 54. RANDEVUDA
        Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

        Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

        İZMİR'DEKİ SON 2 MAÇI GÖZTEPE KAZANDI
        İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

        Bu arada İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

        Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

        Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

        FARKLI SKORLAR
        İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

        2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

        Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

        Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.
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