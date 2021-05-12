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    Trabzonspor 70 dakika 10 kişi oynadı, Konya ile puanları paylaştı

    Trabzon Konya deplasmanından 1 puan çıkardı... 19’da Serkan’ın atılmasıyla 10 kişi kalan Fırtına, 64’te Baker ile sevindi. Son sözü 81’de Hadzimehmetovic söyledi.

    Fırtına pes etmez!
    Trabzon Konya deplasmanından 1 puan çıkardı: 1-1... 19. dakikada Serkan Asan, Sekidika'yı düşürünce hakem genç yıldıza kırkımı kart çıkardı. Bordo-Mavililer 64. dakikada Baker'ın müthiş frikiğiyle öne geçti. Beraberlik golü 81'de Hadzimehmetovic'ten geldi.

    NWAKAEME DİREĞİ GEÇEMEDİ
    Karadeniz Fırtınası'nda Nwakame'nin 85. dakikadaki kafa vuruşu direkten geri geldi. Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisin 11. maça çıkardı. Deplasmand ise 17 maçtır kaybetmiyor.

    3 GOL VE 1 PENALTI İPTAL EDİLDİ
    1 penaltısı VAR'la iptal edilen Konya'nın ağları ulan 3 topu da faul veya ofsayt gereçeksiyle gol değeri kazanmadı.



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    Haberler Spor Trabzonspor 70 dakika 10 kişi oynadı, Konya ile puanları paylaştı