Trabzonspor 70 dakika 10 kişi oynadı, Konya ile puanları paylaştı

Konya deplasmanından 1 puan çıkardı: 1-1... 19. dakikada Serkan Asan, Sekidika'yı düşürünce hakem genç yıldıza kırkımı kart çıkardı. Bordo-Mavililer 64. dakikada Baker'ın müthiş frikiğiyle öne geçti. Beraberlik golü 81'de Hadzimehmetovic'ten geldi.Fırtınası'nda Nwakame'nin 85. dakikadaki kafa vuruşu direkten geri geldi. Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisin 11. maça çıkardı. Deplasmand ise 17 maçtır kaybetmiyor.penaltısı VAR'la iptal edilen Konya'nın ağları ulan 3 topu da faul veya ofsayt gereçeksiyle gol değeri kazanmadı.