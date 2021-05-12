Böyle bir lig görülmedi... Süper Lig'de 41. hafta maçları tek kelimeyle nefesleri kesti. Lider Beşiktaş evinde Karagümrük'e, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise Sivasspor'a 2-1 yenildi. Deplasmanda Denizli'yi 4-1 mağlup eden Galatasaray, Kartal'la puanını eşitlemeyi başardı.
KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş Karagümrük önünde 39. dakikada Bertolacci'nin golüyle geriye düştü. 54. dakikada Rachid Ghezzal skoru eşitledi 77. dakikada Zukanovic atıldı ve konuk takım 10 kişi kaldı.
BORİNİ KARTAL'I YIKTI
81. dakikada sahneye Borini çıktı ve Karagümrük yeniden öne geçti: 1-2. Üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş şoka girdi. Gözünü artık Göztepe maçına çevirdi.
MAÇ BİTTİ KAVGA ÇIKTI
Çok gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı. İki takım futbolcuları arasında soyunma odasına gidiş sırasında arbede çıktı. Bir anda saha savaş yerine dönerken hemen güvenlik güçleri olay yerine gelerek futbolcu ve teknik adamları uzaklaştırdı.