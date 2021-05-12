



BEKLEMEDİĞİMİZ BİR PERFORMANS

Sergen Yalçın maç sonunda konuştu. Başarılı hoca, "Beklediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Futbol maalesef böyle bir oyun. Her sonuca açık. Çok konsantre olup mücadele etmemiz lazım. Kendi oyunumuzun çok uzağındaydık. Cumartesiye hazırlanacağız. Çok enteresan bir maç gecesi oldu. Futbolda insanların başına böyle şeyler gelebiliyor. Hakemler Türk futbolunun çok altında" dedi.



28 YIL SONRA AYNI SENARYO!

Dünkü sonuçların ardından akıllara hemen 28 yıl öncesi geldi. Beşiktaş ve Galatasaray tıpkı 1992- 93 sezonunda olduğu gibi son haftaya averaj farkıyla giriyor. 28 yıl önce Beşiktaş son hafta evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmiş, Galatasaray ise deplasmanda Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek ipi göğüslemişti. Şimdi tüm gözler cumartesi gününe çevrildi.