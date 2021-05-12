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    ve evinde kaybetti! , ’yi yenip zirvede puanları eşitledi

    Lider , Karagümrük’e, de ’a 2-1 yenildi. Aslan, ’yi 4 golle geçti. Gözler cumartesiye çevrildi... Beşiktaş 81 puanda kalsa da G.Saray'ın 3 gol averaj önünde son haftaya girdi. Şampiyonluk için 1 gol bile önemli hale geldi.

    Süper çılgın'lig'!

    Böyle bir lig görülmedi... Süper Lig'de 41. hafta maçları tek kelimeyle nefesleri kesti. Lider Beşiktaş evinde Karagümrük'e, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise Sivasspor'a 2-1 yenildi. Deplasmanda Denizli'yi 4-1 mağlup eden Galatasaray, Kartal'la puanını eşitlemeyi başardı.

    KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI
    Beşiktaş Karagümrük önünde 39. dakikada Bertolacci'nin golüyle geriye düştü. 54. dakikada Rachid Ghezzal skoru eşitledi 77. dakikada Zukanovic atıldı ve konuk takım 10 kişi kaldı.



    BORİNİ KARTAL'I YIKTI
    81. dakikada sahneye Borini çıktı ve Karagümrük yeniden öne geçti: 1-2. Üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş şoka girdi. Gözünü artık Göztepe maçına çevirdi.



    MAÇ BİTTİ KAVGA ÇIKTI
    Çok gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı. İki takım futbolcuları arasında soyunma odasına gidiş sırasında arbede çıktı. Bir anda saha savaş yerine dönerken hemen güvenlik güçleri olay yerine gelerek futbolcu ve teknik adamları uzaklaştırdı.



        TARAFTARLAR TRİBÜNDE
        Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde Vodafone Park'ın önünde toplanmaya başladı. Ardından bir grup taraftar stada girmek istese de güvenlik güçleri buna izin vermedi. Ancak ilk yarı oynanırken bazı kapıların açıldığı ve taraftarların stada girdiği öne sürüldü.



        BEKLEMEDİĞİMİZ BİR PERFORMANS
        Sergen Yalçın maç sonunda konuştu. Başarılı hoca, "Beklediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Futbol maalesef böyle bir oyun. Her sonuca açık. Çok konsantre olup mücadele etmemiz lazım. Kendi oyunumuzun çok uzağındaydık. Cumartesiye hazırlanacağız. Çok enteresan bir maç gecesi oldu. Futbolda insanların başına böyle şeyler gelebiliyor. Hakemler Türk futbolunun çok altında" dedi.

        28 YIL SONRA AYNI SENARYO!
        Dünkü sonuçların ardından akıllara hemen 28 yıl öncesi geldi. Beşiktaş ve Galatasaray tıpkı 1992- 93 sezonunda olduğu gibi son haftaya averaj farkıyla giriyor. 28 yıl önce Beşiktaş son hafta evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmiş, Galatasaray ise deplasmanda Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek ipi göğüslemişti. Şimdi tüm gözler cumartesi gününe çevrildi.


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