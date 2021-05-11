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    • Spor
    • 11.05.2021 19:34
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    • 11.05.2021 19:59
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    Son dakika! Galatasaray'ın maçı 11'i belli oldu!

    Gelen son dakika haberine göre, Spor Toto 'in 41. haftasında Galatasaray, . Lig'e düşmesi kesinleşen Yukatel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-kırmızılıların ve Horozların sahaya çıkacağı 11 belli oldu. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Denizlispor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

    DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Hasan, Sakıp, Leismann, Muhammet, Ali Yavuz, Tusha, Morawski, Mix Diskerud, Recep, Rodallega

    GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu

    DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

    42. RANDEVU

    Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
    Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

    ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

    Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

    YENİLMEZLİK SERİSİ 7

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

        DEPLASMAN KARNESİ

        Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Cimbom bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

        TEK EKSİK

        Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen kadroda yer aldı. Ağrıları bulunan Radamel Falcao kadroda yok.

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        Haberler Spor Son dakika! Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i belli oldu!