Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Denizlispor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Hasan, Sakıp, Leismann, Muhammet, Ali Yavuz, Tusha, Morawski, Mix Diskerud, Recep, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu
DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
42. RANDEVU
Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR
Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.
YENİLMEZLİK SERİSİ 7