Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Bu akşam Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de ikili averaj ve şampiyonluk ihtimalleri...

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı;