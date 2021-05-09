Süper Lig'e çıkan takımlar! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor Süper Lig'e kim çıktı?

Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor Süper Lig'e kim çıktı? 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarıyla Süper Lig'e direkt olarak çıkan iki takım belli oluyor. Peki Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri?
SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Maçlar tamamlandığında Süper Lig'e çıkan iki takım belli olacak. Süper Lig'e çıkan takımları haberimizden öğrenebilirsiniz.
AVERAJ SİSTEMİ NASIL?
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki takımın direkt olarak Süper Lig'e yükseldiği yarışta Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor son haftyaya aynı puanda giriyor.
Ligde ikili averaj geçerli ve üç takım da sezonu aynı puanda tamamlarsa şampiyon ve ikinci, üçlü averaj ile belirlenecek. Bu durumda Adana Demirspor ve Giresunspor, üçlü averajda önde oldukları için Süper Lig'e yükselen takım olacak.