Süper Lig'e çıkan takımlar! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor Süper Lig'e kim çıktı?

Ligde ikili averaj geçerli ve üç takım da sezonu aynı puanda tamamlarsa şampiyon ve ikinci, üçlü averaj ile belirlenecek. Bu durumda Adana Demirspor ve Giresunspor, üçlü averajda önde oldukları için Süper Lig'e yükselen takım olacak.