Denizlispor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de başladı.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy