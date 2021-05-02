Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.05.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2021 16:18
    ABONE OL

    Denizlispor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 39. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Denizlispor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

    DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de başladı.

    DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

    Denizlispor: Abdulkadir, , , , , , , , , Kol, Rodallega

    Çaykur Rizespor: , Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, , , , Remy

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Salgında talep arttı! Fiyatı tam 8 milyon lira!
    Haberler Spor Denizlispor - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE