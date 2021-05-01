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    , genç yeteneklerin peşinde: Listede lu Emirhan, 'lü Barış ve Çorumlu Nafican var

    Yabancı transferler için önemli isimlerle görüşen ve bazılarıyla anlaşan iç piyasada da yetenek avında. 'un orta saha oyuncusu ve 'nün oyuncusu için temaslar hızlandı. İki oyuncuyla da kulüplerinden izin alarak gerekli görüşmeleri yapan - Mavili kulüp oyuncuları ikna ederken, kulüplerle pazarlıklar ise devam ediyor...

    Trabzonspor, genç yeteneklerin peşinde

    Yabancı transferler için önemli isimlerle görüşen ve bazılarıyla anlaşan iç piyasada da yetenek avında.

    'un orta saha oyuncusu ve 'nün oyuncusu için temaslar hızlandı. İki oyuncuyla da kulüplerinden izin alarak gerekli görüşmeleri yapan - Mavili kulüp oyuncuları ikna ederken, kulüplerle pazarlıklar ise devam ediyor...

    2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 'nün 20 yaşındaki i ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi.

    Bordo- Mavililer, Çorum kulübüyle de ilk temasını gerçekleştirdi.

    AVCI YÖNETİMDEN 5 TRANSFER İSTEDİ


    Trabzon'un hocası , 'da yönetimle toplantı gerçekleştirdi. Avcı, toplantıda 5 direkt oyuncu istedi. Bu transferlerin mevkileri ise sağbek, solbek, , sol kanat ve olarak belirlendi.

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    Kara para aklayanlar yandı!
    Haberler Spor Trabzonspor, genç yeteneklerin peşinde: Listede Bursasporlu Emirhan, Keçiörengücü'lü Barış ve Çorumlu Nafican var