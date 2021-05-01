Yabancı transferler için önemli isimlerle görüşen ve bazılarıyla anlaşan Trabzonspor iç piyasada da yetenek avında.

Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ve Keçiörengücü'nün sol kanat oyuncusu Barış Yılmaz için temaslar hızlandı. İki oyuncuyla da kulüplerinden izin alarak gerekli görüşmeleri yapan Bordo- Mavili kulüp oyuncuları ikna ederken, kulüplerle pazarlıklar ise devam ediyor...

2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki solbeki Nafican Yardımcı ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi.

Bordo- Mavililer, Çorum kulübüyle de ilk temasını gerçekleştirdi.

AVCI YÖNETİMDEN 5 TRANSFER İSTEDİ



Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, İstanbul'da yönetimle toplantı gerçekleştirdi. Avcı, toplantıda 5 direkt oyuncu istedi. Bu transferlerin mevkileri ise sağbek, solbek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.