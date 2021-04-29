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    • Spor
    • 29.04.2021 16:32
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    • 29.04.2021 16:37
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 38. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde evinde 'i ağırlıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fırat Aydınus düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Başakşehir

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Kritik müsabaka öncesi 37'şer puanı bulunan iki ekip küme düşme hattında son derece hayati mücadelede karşı karşıya geliyor. BB. Erzurum-Başakşehir maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
    BB Erzurumspor:     Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Gomes
    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic

    BB ERZURUMSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    BB Erzurumspor-Başakşehir maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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