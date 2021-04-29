Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında BB Erzurumspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Kritik müsabaka öncesi 37'şer puanı bulunan iki ekip küme düşme hattında son derece hayati mücadelede karşı karşıya geliyor. BB. Erzurumspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Gomes

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic

BB ERZURUMSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

BB Erzurumspor-Başakşehir maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.