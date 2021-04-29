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    • Spor
    • 29.04.2021 20:50
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    • 29.04.2021 20:50
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    Ankaragücü- | MAÇIN CANLI ANLATIM İZLE

    'in 38. haftasında Ankaragücü sahasında 'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 3 maçtır kazanamazken, konuk takım ise 4 maçtır galip gelemiyor. Mücadelenin tüm detayları takvim.com.tr'de...

    Ankaragücü-Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

    'in 38. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

    ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

    Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, , , Lukasik, Endri Çekici, .

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko.

    ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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