Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Lukasik, Endri Çekici, Embiya Ayyıldız.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.