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    • 28.04.2021 19:51
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    • 28.04.2021 20:10
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    Son dakika: nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri... 28 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

    Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

    Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı
                    Haberler Spor Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum