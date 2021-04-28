Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ın yıldızı Ghezzal gönülleri fethetti: Büyük fedakarlık

    Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran , 'ta kalmak için her yolu deniyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Büyük fedakarlık

    Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran , 'ta kalmak için her yolu deniyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

    Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
    Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal gönülleri fethetti: Büyük fedakarlık