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    • 27.04.2021 22:51
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    • 27.04.2021 22:51
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    UEFA Şampiyonlar Ligi - Chelsea maçı CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid- Chelsea maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Real Madrid - Chelsea maçı CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.

    Avrupa'nın 1 numaralı kupasının yarı finalindeki ilk maçında İspanyol ekibi ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geliyor.



    İki takım da sahadan istediği skorla ayrılarak rövanş maçı öncesi finale yükselmek için avantaj elde etmek istiyor.

    REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, , , , , , , Modric, , Benzema.

    Chelsea: , , , Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.

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