UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.
Avrupa'nın 1 numaralı kupasının yarı finalindeki ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geliyor.
İki takım da sahadan istediği skorla ayrılarak rövanş maçı öncesi finale yükselmek için avantaj elde etmek istiyor.
REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior, Benzema.
Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.