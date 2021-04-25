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    • 26.04.2021 00:23
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    Yarın 'da manşetler: 'in kralı , 'u tek başına yıktı

    Ligue 1'de formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren , bir diğer şampiyonluk adayı olan 'a karşı kritik bir maça çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, ilk yarının son dakikalarında enfes bir le Lyon ağlarını sarstı. Lille, şampiyonluk yolunda 2-0 geriye düştüğü maçta Lyon’u Burak Yılmaz’ın 2 gol 1 asisti ile 3-2 mağlup etti. İşte Burak'ın devleştiği maçın detayları...

    Burak Yılmaz, Lyon'u tek başına yıktı

    Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Lyon'un üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı.

    4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon maçını kaybetmesi halinde ağır yara alacak alan Lille'e, Burak Yılmaz nefes verdi.

    İlk yarının son dakikalarında kazanılan kaleyi doğrudan gören frikik pozisyonunda topun başına geçen Burak Yılmaz, enfes bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

        İkinci yarıya etkili başlayan Lille, David'in golüyle beraberliği yakaladı. Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.

        85'nci dakikada klas bir aşırtmayla Lyon'u deviren golü atan Yılmaz, Avrupa'nın gündemine oturdu.

        TARİHE GEÇTİ

        Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü unvanını aldı. Bu sonuçla birlikte Lille puanını 73'e çıkarırken, Lyon ise 67 puanda kaldı.

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