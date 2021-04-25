Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Lyon'un üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı.
4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon maçını kaybetmesi halinde ağır yara alacak alan Lille'e, Burak Yılmaz nefes verdi.
İlk yarının son dakikalarında kazanılan kaleyi doğrudan gören frikik pozisyonunda topun başına geçen Burak Yılmaz, enfes bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.