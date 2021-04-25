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    • Spor
    • 25.04.2021 16:06
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    • 25.04.2021 16:06
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    Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto 'in 37. haftasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Gaziantep FK - BB Erzurumspor CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

    GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

    Gaziantep FK: , , Djilobodji, , , , , , , ,

    BB Erzurumspor: , , , Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

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    Haberler Spor Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı CANLI ANLATIM İZLE