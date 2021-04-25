Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Çağlar, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Dicko, Muhammet Demir

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes