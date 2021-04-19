SON DAKİKA: Futbolda Avrupa Süper Ligi depremi! Başkan Florentino Perez resmen açıkladı: Hangi takımlar katılacak?

PREMIER LİG YÖNETİMİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Yaşanan bu gelişmelerde sonra dünyanın en çok takip edilen ligi Premier Lig konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Avrupa Süper Ligi fikri, oyununun tüm çekiciliğini zayıflatacak ve tüm futbolcular üzerinde derin zarar verici bir etkiye sahip olacaktır. "İngiliz futbolunun bütünlüğünü ve gelecekteki beklentilerini, oyunun çıkarları doğrultusunda savunmak için diğer paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz." FRANSIZLAR REDDEDİYOR

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden ülkelerden biri olan Fransa'da Ligue 1 ve Fransa Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. "Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, herhangi bir Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkıyor. Bu UEFA'nın yanı sıra Avrupa futbolunun tamamını tehdit eden bir proje... "Avrupa Süper Ligi hayali, futbolun Avrupa kıtasında daha önce görülmemiş bir şekilde gelişmesini sağlayan sistemin ortadan kalmasına neden olacak."



İTALYAN BASINI BUNU KONUŞUYOR

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi"ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu. La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı. Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi. La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı. ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla haberi duyurdu. Diğer yandan, 12 kulübün gece yarısı yaptığı açıklamadan önce, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

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