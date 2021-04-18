Başakşehir 1-2 Fenerbahçe | Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışı öncesinde çok önemli bir üç puanın sahibi oldu.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti.



Ev sahibi takımın tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali'den geldi. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartın ardından 60. dakikada oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaparken, Başakşehir 33 puanda kaldı.



Sarı-lacıvertliler 36.haftayı BAY geçerken, Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia