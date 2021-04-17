Süper Lig'de son 3 haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bordo-mavililer Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılarak galip gelemezken, rakibi Hatayspor ise son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.









İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny









ATAKAŞ HATAYSPOR:

TRABZONSPOR'DA HEDEF PLAKA

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.



PUAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 8 puan bıraktı. 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi aynı puan kaybını daha önceki 13 karşılaşmada yaşamıştı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kalan bordo-maililer, ligi ilk dört takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor.



40 ATTI 31 YEDİ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan takım bordo-mavililer oldu.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.