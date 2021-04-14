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    • 14.04.2021 22:08
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    UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirisiniz. İşte Liverpool - Real Madrid maçına dair tüm detaylar...

    Liverpool - Real Madrid | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, rövanş maçında karşı karşıya geliyor. 'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, tur için daha önde görülen taraf. Ancak deplasmanda 1 gol atmayı başaran Liverpool, deplasman golü avantajını kullanarak yarı finale yükselmenin peşinde.



    OZAN KABAK İLK 11'DE
    Bu akşam saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele, Anfield Road'da oynanıyor. Milli oyuncumuz ise Real Madrid karşısında ilk 11'de başlıyor.

    İLK 11'LER

    Liverpool: , , , Ozan Kabak, , Wijnaldum, , , , , Mane

    Real Madrid: , , , , , Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

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