UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, tur için daha önde görülen taraf. Ancak deplasmanda 1 gol atmayı başaran Liverpool, deplasman golü avantajını kullanarak yarı finale yükselmenin peşinde.







OZAN KABAK İLK 11'DE

Bu akşam saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele, Anfield Road'da oynanıyor. Milli oyuncumuz Ozan Kabak ise Real Madrid karşısında ilk 11'de başlıyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Salah, Firmino, Mane

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema