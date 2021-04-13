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    • 13.04.2021 22:04
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    'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. 'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor

    çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem düdük çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanmak isterken Porto ise sürpriz yapmanın peşinde.

    CHELSEA PORTO MAÇINDA İLK 11'LER

    Chelsea: , Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

    Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega

    CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Chelsea - Porto maçı saat 22:00'da başladı ve 'de canlı yayınlanıyor.

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