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    • 12.04.2021 21:07
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    Fenerbahçe evinde galip! (Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK MAÇ SONUCU ÖZET)

    Fenerbahçe, 'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş kaydetti. Antep'in tek sayısı Maxim'den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti.

    Fenerbahçe evinde galip!

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 71. dakikada Enner Valencia kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golüyse 65. dakikada Alexandru Maxim'den geldi.




    Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 6. sırada kendine yer buldu.

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



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    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.

    9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.

    11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.



        34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

        45+1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

        İlk yarı 0-0 tamamlandı.




        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        56'ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede üstünlüğü yakaladı. Ozan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        65'inci dakikada Gaziantep FK mücadelede eşitliği yakaladı. Maxim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın topu kontrol etmek istedi. Altay'ın çizgi üzerinden aldığı top elinden sekerek içeri girdi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonra Gaziantep FK'nın golünü verdi: 1-1.



        71'inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Caner'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pelkas'ın kafa ile arkaya aşırdığı topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

        88'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Caner'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        89'uncu dakikada Maxim'in içeri çevirdiği topla buluşan Mirallas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

        90+5'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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